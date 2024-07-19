Süper Lig derken Araplar devreye girdi

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Süper Lig derken Araplar devreye girdi

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad'da forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan başarılı futbolcu N'Golo Kante'ye sürpriz bir teklif geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Kante'yi transfer etmek için resmi girişimlerde bulundu ve bu durumu Al-Ittihad'a iletti.

Haberde, iki kulüp arasında ve oyuncunun menajeriyle doğrudan görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Al-Ittihad'ın ise Kante'yi satma niyetinde olmadığı ve onu önemli bir oyuncu ve üst düzey bir profesyonel olarak gördüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Suudi ekibinde 44 maça çıkan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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