Süper Lig derken Araplar devreye girdi

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Kante'yi transfer etmek için resmi girişimlerde bulundu ve bu durumu Al-Ittihad'a iletti.

Haberde, iki kulüp arasında ve oyuncunun menajeriyle doğrudan görüşmeler yapıldığı belirtildi.

Al-Ittihad'ın ise Kante'yi satma niyetinde olmadığı ve onu önemli bir oyuncu ve üst düzey bir profesyonel olarak gördüğü ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Suudi ekibinde 44 maça çıkan 33 yaşındaki Fransız futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.