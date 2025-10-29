Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Bu maçla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Süper Lig'de 100. galibiyetine ulaştı.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Tranfermarkt'ın verilerine göre, ligde 100 galibiyet eşiğini en kısa sürede geçen teknik direktör, Beşiktaş'ı çalıştıran Gordon Milne oldu. 1989-1992 arasında üst üste 3 şampiyonluk yaşayan Milne, 151 maçta 100 galibiyet elde etmişti.

İkinci sırada ise Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik adam Christoph Daum yer alıyor. Daum, toplam 160 maçta 100 galibiyete ulaştı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim ise 175 karşılaşmada 100 galibiyle listenin dördüncü sırasında bulunuyor.

Terim'i Mustafa Denizli (176 maç), Ertuğrul Sağlam ve Şenol Güneş (195 maç) takip ediyor. Okan Buruk ise altında sırada yer alıyor.

100 galibiyete en kısa sürede ulaşan 15 teknik direktörün isimleri ve maç sayıları şöyle:

1) Gordon Milne: 151 maç

2) Christoph Daum: 160 maç

3) Fatih Terim: 175 maç

4) Mustafa Denizli: 176 maç

5) Ertuğrul Sağlam: 194 maç

6) Şenol Güneş: 195 maç

7) Okan Buruk: 229 maç

8) Abdullah Avcı: 237 maç

9) Yılmaz Vural: 241 maç

10) Ersun Yanal: 244 maç

11) Bülent Uygun: 250 maç

12) Sakıp Özberk: 266 maç

13) Aykut Kocaman: 270 maç

14) Rıza Çalımbay: 272 maç

15) Tolunay Kafkas: 278 maç