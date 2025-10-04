Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor'u 5-2 mağlup eden Çaykur Rizespor'da takımın yıldız isimlerinden Valentin Mihaila futbolseverlere jeneriklik bir gol izletti.
Karşılaşmanın duraklama anlarında orta sahanın kendi yarı alanına bakan kısmında topu alan 25 yaşındaki Rumen orta saha, rakip kaleye adeta füze gönderdi ve kaleci Julian'ın büyük hatasında top ağlarla buluştu.
İşte o gol;
???????? Çaykur Rizespor forması giyen Valentin Mihaila'nın kendi yarı sahasından attığı gol ve teknik direktör İlhan Palut'un tepkisi!#ANTvÇRS #beINSPORTS pic.twitter.com/4IFziqkJmg— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 4, 2025