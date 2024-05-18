Süper Lig'de bir skandal daha. Başkan sahaya daldı Halil Umut Meler'e saldırmaya kalktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de bir skandal daha. Başkan sahaya daldı Halil Umut Meler'e saldırmaya kalktı
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Halil Umut Meler'e saldırmaya kalktı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçın 17. dakikasında ortalık bir anda karıştı.

Maçın hakemi Halil Umut Meler VAR incelemesi sonrası Kayserisporlu Nazon'a kırmızı kart gösterdi.

SAHAYA DALDI

Halil Umut Meler'in bu kararı sonrası çıldıran Kayserispor Başkanı Ali Çamlı saha kenarına inerek Halil Umut Meler'in üstüne yürümeye kalktı.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çamlı'yı yanındakiler güçlükle durdururken olaya müdahale eden polis ekipleri Ali Çamlı'ya güç kullanarak dışarı çıkardı.

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DAHA ÖNCE DE FARUK KOCA SALDIRMIŞTI

Ali Çamlı'nın bu hareketi akıllara eski Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın Rizespor maçı sonrası sahaya girerek Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıyı getirdi.

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