Süper yatlarına bakan bir daha baktı. Ünlü çiftin keyfi tıkırında

Miami’nin parıltılı sularında, Victoria Beckham siyah bir mini elbiseyle güneşin altında parladı.

Eşi David ile birlikte, 5 milyon sterlin değerindeki şık süperyatları ‘Seven’ üzerinde vakit geçirdiler.

Bu etkileyici yatın 28.5 metre uzunluğunda ve beş lüks kabinde on konuğu ağırlama kapasitesine sahip olduğu bildirildi.

İki güçlü motoru sayesinde 30 knot maksimum hıza ulaşabilen Seven, konforlu bir seyir için 22 knot hızında seyahat edebildiği ifade edildi.

Açık güvertede bir yemek masası ve Wi-Fi erişimi sunan yat, iç mekanlarda da lüks detaylarla donatıldığı görüldü.

Zuccon International Project ve Ferretti’nin imzasını taşıyan bu denizcilik başyapıtı, Beckham çiftinin kişisel zevklerine göre özelleştirilmiş ve onlara özel bir dokunuş eklendi.