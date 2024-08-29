Şüpheli valiz patlatıldı içinden kıyafet çıktı. Hataylılar panik olmuştu

Olay, saat 19.00 civarında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Vergi Dairesi ve Göç İdaresi'nin önünde gerçekleşti. Sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı ve bomba imha ekibini çağırdı.

KONTROLLÜ PATLATMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, gerekli hazırlıkların ardından valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içerisinden kıyafetler çıktı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Valizin içeriğinin zararsız olduğunun anlaşılmasının ardından, güvenlik güçleri olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Olayın herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığı belirlendi.