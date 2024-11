Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu Antalya’da gerçekleşti

Antalya’da, İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, 11-12-13 Kasım tarihlerinde 2000’e yakın katılımcı ile ikinci kez gerçekleştirildi.

Düzenlenen sempozyum, 21. yüzyılda eğitim, sürdürülebilir eğitimin engelleri ve çözüm yolları, eğitimde yapay zekâ gibi pek çok önemli konunun tartışıldığı bir platform sundu. Gebze Mektebim Koleji de idareci ve öğretmenleri ile 35 kişi ile katılım sağladı.

Açılış konuşmasını yapan İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu Ümit Kalko, şu sözleriyle sempozyumun önemini vurguladı:

“Konuşmacılarımızın söylemleriyle, bizim yapacağımız atölye çalışmalarıyla burada 2000 kişi, 3 gün boyunca nasıl iyi bir eğitim verebileceği yönünde çalışmalar yapacak. Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiğimiz sempozyuma 850 kişi katılmıştı. Her defasında daha da büyüyeceğiz. Biz kar amacı güden bir organizasyon yapmıyoruz. Ama yaptığımız organizasyona teveccühün her geçen gün artmış olması da bizi mutlu ediyor. Her şeyden ziyade vatansever birisi olarak ülkemizin daha iyi bir eğitim ve sürdürülebilir kalkınması için bu çalışmaların çok önemli olduğunun bilincindeyiz.”

'ÖĞRETMEN OKULLARI YENİDEN AÇILMALI'

TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, sempozyumda özel eğitim kurumlarının sorunlarına değinerek çözüm önerileri sundu. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Eski Genel Müdürü Ömer Balıbey ise eğitimdeki deneyimlerini paylaştı ve öğretmen okullarının yeniden açılması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk zamanında olduğu gibi öğretmen okulları yeniden açılmalı, yakalarına yıldız takılmalı ve Anadolu’ya gönderilmeli. Eğitimde nitelik artmalı. Meslek liselerinde orta sınıfların açılması için çalışmalıyız. Sektörlerde ara eleman yetişmeli. Her yıl 60 bin öğretmen eğitim fakültelerinden mezun oluyor. Bu sayıyı düşürmeliyiz. Bunu da öğretmen liseleri ile yapacağız.”

‘OKUL ÖNCESİ VE REHBERLİK ZİRVESİ DE YAPILACAK’

Sempozyumda bir sonraki durağın İstanbul olacağını belirten Kalko, “Sempozyumumuzu Antalya'da gerçekleştirdikten sonra İyi Bir Eğitim Platformu olarak İstanbul'da Nisan ayından başlayarak tüm Türkiye genelinde bir Okul Öncesi ve Rehberlik Zirvesi yapmayı planlıyoruz. Bu sempozyumun bugün Antalya ve yarın İstanbul'da ama daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında olmasını istiyoruz. Tüm gücümüzle ve ekibimizle mücadele edeceğiz. Bu platform, iyi bir eğitim arayan herkesin platformu. Dolayısıyla bu platformumuzun her geçen gün büyüyerek ülkemizin dört bir yanına ulaşması en büyük temennidir" ifadelerini kullandı.

YILDIZLAR GEÇİDİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLDİ

Sempozyumun açılışında ve atölye çalışmalarında birçok değerli isim yer aldı. Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Bahar Eriş, OECD PISA Okullar Proje Yöneticisi Tanja Vujicic, Doç. Dr. Özgür Bolat, Prof. Dr. Emre Alkin, Dilek Livaneli, Ahmet Şerif İzgören, Prof. Dr. Uğur Batı, Sunay Akın, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Doç. Dr. Esef Hakan Toytok, Prof. Dr. Korkut Ulucan ve Emrah Kozan, sempozyumda eğitim, bilim, sanat ve ekonomiyi harmanlayan konuşmalar yaptı.

ZAFER ALGÖZ VE EBRU YAŞAR DA ETKİNLİKTE SAHNEDEYDİ

Sempozyumun ikinci gününde ise sahneye ünlü oyuncu Zafer Algöz, stand-up gösterisi ile çıktı. Akşam, sanatçı Ebru Yaşar, Öğretmenler Günü’ne özel bir konser verdi.

Etkinliğin bir sonraki adresinin İstanbul olacağını belirten Ümit Kalko, şu açıklamayı yaptı:

“Sempozyumumuzu Antalya’da gerçekleştirdikten sonra, İstanbul’da Nisan ayından başlayarak tüm Türkiye genelinde bir okul öncesi ve rehberlik eğitim zirvesi yapmayı planlıyoruz. Bu sempozyumun bugün Antalya’da, yarın İstanbul’da, ama daha sonra Türkiye’nin dört bir yanında olmasını istiyoruz. Tüm gücümüzle ve ekibimizle mücadele edeceğiz. Bu platform, iyi bir eğitim arayan herkesin platformu. Dolayısıyla bu platformun her geçen gün büyüyerek ülkemizin dört bir yanına ulaşması en büyük temennimizdir.”

Gebze Mektebim Koleji olarak sempozyumuna 35 kişi ile katılan Gebze Kampüs Kurucusu İsmail Yaşar ise "Kuruluşumuzdan bu yana Gebze ve çevre ilçeler de dahil olmak üzere her zaman tercih edilen bir kurum olduk. Gerek yenilikçi ,bilimsel , sanata ve spora verdiğimiz değer ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak gerek bu yetenekleri desteklemek gerek akademik kadromuz ve başarılarımızla eğitim ve öğretimde öğrencilerimize ışık olduk. Vizyon ve misyonumuzu bu anlamda geliştirdik. Dolayısıyla bu bağlamda Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumunu oldukça kıymetli buluyoruz. Çünkü ele alınan konular, ortaya konulan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ülkemizde vizyon sahibi çok değerli bilim insanı akademisyen, eğitimci ,yazar, sanatçı tarafından çok yönlü bir fikir havuzu içerisinde değerlendirilmesi hem biz girişimcilere hem eğitimin yapıtaşı olan öğretmenlerimize birçok yönden katkısı bulunuyor. Buradan , güç ortağımız Sn.Ümit Kalko’ya İyi Bir Eğitim Platformunu kurup böyle verimli bir organizasyon ile Türkiye’nin dört bir yanından paydaşlarımızla buluşmamıza vesile olduğu için teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman daha ileriye gitmek için daha çok çabalayıp çalışarak ülkemizin çocuklarını ve gençlerini kaliteli, güzel, mutlu oldukları bir geleceğe hazırlayacağız. Teşekkür ediyorum." dedi.