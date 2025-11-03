Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde 'subay yemini' ettikten sonra kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş haklarında baştılan soruşturma kapsamında 18 Kasım 2024'te TSK'dan ihraç edilmişti.

Aktrol Con Sinov'un teğmenleri hedef alan paylaşımı tepki çekti. Suriyeli asker ile Türk teğmenleri kıyaslayan Aktol "Suriye'ye yetiştireceğimiz Subaylar 'büyüktür' Darbeci Kemalist bim Kasiyerleri" ifadelerini kullandı. Aktrol'e en sert yanıt TSK'dan ihraç edilen İzzet Talip Akarsu'dan geldi.

"Muhtemelen soldaki gibiler geçmişte en ufak bir krizde Türk Bayrağını yakanlardı, ben ise hala o Türk Bayrağı için canımı vermeye hazırım." ifadelerini kullanan Akarsu "diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız." dedi.

Normalde senin gibilere laf anlatmam ama bak trolcon kardeşim sana çok kısaca anlatayım. Muhtemelen soldaki gibiler geçmişte en ufak bir krizde Türk Bayrağını yakanlardı, ben ise hala o Türk Bayrağı için canımı vermeye hazırım.

Beni, diğer arkadaşlarımı veya Aziz Silahlı Kuvvetler personelini böyleleriyle kıyaslama cesaretini aldığın kişilerle de yeri geldiğinde çok ağır şekilde hesaplaşacağız.

Sen bizim kâale alacağımız bir insan değilsin."