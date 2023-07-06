Suriye’de kadınlar matinesi eğlencesi. Hani savaş nerede

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de tartışılan ana konulardan biri de Suriyeli sığınmacılar. Savaş var denilerek milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye göç etti ve göç etmeye de devam ediyor. Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye’yi adeta yol geçen hanına çevirdi.

İç savaşın bittiği, Esad’ın vatandaşlarının geri dönüşü için genel af ilan ettiği dönemde, ülkemizde sığınmacı sorunu devam ediyor.

İktidar, ‘isteseler de göndermeyiz’, ‘Türk ekonomisini onlar ayakta tutuyor’, ‘ülkelerinde savaş var’ gibi bahanelerle sığınmacıları ülkede tutmaya devam ediyor.

KADINLARIN EĞLENCESİ GÜNDEM OLDU

Savaş var denilen Suriye’deki günlük hayat görüntüleri sosyal medyada her gün yayılıyor.

Bir görüntüde kadınlar matinesinden geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadınların kafede eğlence düzenledikleri, şarkı eşliğinde dans ettikleri görülüyor.

SURİYE'DE GÜNLÜK HAYATTAN GÖRÜNTÜLER GELMİŞTİ

Öte yandan Suriye'de günlük hayattan gelen normalleşme görüntüleri gündem olmuş ve tepki toplamıştı. Bayramın ilk günde de vatandaşların kafeleri doldurduğu sokaklarda eğlendikleri, gece kulüplerine gittikleri ortaya çıkmıştı.

Görüntüler gündem olurken tepki üstüne tepki geldi. İşte gelen tepkiler: