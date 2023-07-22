Suriyeli belinde kemer görünümlü kılıçla dolaştı. Sahilde de terbiyesiz yazı yazdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriyeli sığınmacının belinde kemer görünümlü kılıçla dolaştığı ortaya çıktı. Ayrıca Suriyeli, sahilde kuma terbiyesiz bir yazı yazdı.

Suriyeli belinde kemer görünümlü kılıçla dolaştı. Sahilde de terbiyesiz yazı yazdı

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın olmayan göç strateji Türkiye’de kaçak ve sığınmacıları konumu haline getirdi. Suriyeli sığınmacıların sayısı giderek artarken vukuatları da artıyor.

Sosyal medyaya her gün sınırdan kaçak girişlerin videosu düşüyor. Ayrıca sığınmacıların Türk kadınlarına ve çocuklarına yönelik terbiyesiz sözleri, videoları da her geçen gün artıyor.

Yine sosyal medyada düşen görüntüler dehşet saçtı. @Muhammadeo kullanıcı adlı TikTok hesabından paylaşılan görüntülerde Suriyeli sığınmacının belinde kemer görünümlü kılıçla dolaşıyor.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre de Suriyeli sığınmacılar vukuatlarda bu kemer görünümlü kılıcı kullanıyor.

Öte yandan Suriyeli sığınmacının yine sokakta kemerle dolaştığı ve sahilde kuma terbiyesiz yazdığı videoları da bulunuyor.

Daha önce de kılıçla kavga videoları ortaya çıkmıştı. İstanbul Fatih’te elinde kılıçla ve sopayla eşinin ağabeyinin üzerine yürüyen Suriyeli uyruklu saldırgan mahalleye dehşeti yaşatmıştı.

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