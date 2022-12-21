7 yıldır Türkiye’de olan Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler

Vatandaş TV adlı YouTube kanalının Kadıköy'de yaptığı bir sokak röportajında Suriyeli bir çocuk 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Türk kimliğinin olduğunu söyledi.

Sultangazi'de bir okulda okuduğunu söyleyen çocuk, Suriye'de tanıdıkları ve akrabalarının olduğunu ancak onlardan haber almadığını söyledi.

Muhabirin "Baban burada ne iş yapıyor? " sorusuna cevap veren çocuk "Terzi olarak çalışıyor, mont dikimi..." ifadelerini kullandı.

Muhabir "Kaçak yollarla mı geldiniz buraya? " sorusunu yöneltince, çocuk kaçak yollarla gelmediklerini ve Türk kimliklerinin olduğunu söyledi ve aile fertlerinin hepsinde de kimlik olduğunu söyledi.