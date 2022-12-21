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  • 7 yıldır Türkiye’de olan Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler

7 yıldır Türkiye’de olan Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler

7 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini söyleyen çocuğun sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Suriyeli çocuk “Kaçak mı geldiniz?” sorusuna “Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler” cevabını verdi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 19:37
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Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler. 7 yıldır Türkiye'de

7 yıldır Türkiye’de olan Suriyeli çocuk: Kaçak gelmedik hepimize Türk kimliği verdiler
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Vatandaş TV adlı YouTube kanalının Kadıköy'de yaptığı bir sokak röportajında Suriyeli bir çocuk 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve Türk kimliğinin olduğunu söyledi.

Sultangazi'de bir okulda okuduğunu söyleyen çocuk, Suriye'de tanıdıkları ve akrabalarının olduğunu ancak onlardan haber almadığını söyledi.

Muhabirin "Baban burada ne iş yapıyor? " sorusuna cevap veren çocuk "Terzi olarak çalışıyor, mont dikimi..." ifadelerini kullandı.

Muhabir "Kaçak yollarla mı geldiniz buraya? " sorusunu yöneltince, çocuk kaçak yollarla gelmediklerini ve Türk kimliklerinin olduğunu söyledi ve aile fertlerinin hepsinde de kimlik olduğunu söyledi.

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Yurtsever Devrimci
21.12.2022 06:03
Sahte dincilerle sahte milliyetçiler bir olup ülkeyi sattılar. Uyanın son çıkıştayız.  
 
AKM
21.12.2022 01:36
vatandaşlıklarıda iptal edilsin geldiği yere geri gönderilsin bunlarla ekmeğimi paylaşmak istemiyorum enflasyonu körükleyen bunlar çünkü bizde göç politikası yok 6 masanın dikkatine! bir el atsınlar  
 
Osman gündüz
21.12.2022 01:25
Ülkemiz bitti bunların yüzünden bu kadarda kokaymı oldu vatanı satmak çöktük Allah acısın halimize.  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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