Suriyeli iki grup semt pazarında karşılaştı. Yol geçen hanına döndürülen Türkiye'de son durum bu

DHA'nın haberine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde, Suriye uyruklu iki grup semt pazarında karşılaşınca tartışma çıktı. Önceden kavgalı oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki semt pazarında meydana geldi. Kozan’da Suriye uyruklu bir tarım işçileri, birkaç ay önce tarlada çalışırken kavga etti. Taraflar, dün saat 17.00 sıralarında semt pazarında karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırdı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alışverişe gelenlerin endişe yaşadığı sopalı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Polis, kavgayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan kişilerin Muyed El Sahuri (28), Murat Sahuri (25), Muhammed El Huseyin (20) ve Beşşar El Ali (23) olduğunu tespit etti.

Arbede sırasında yaralandıkları belirlenen şüpheliler, polis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüpheliler, ayakta yapılan müdahalelerinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.