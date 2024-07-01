Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı

Dün Kayseri’de Suriyeli bir istismarcının 5 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmesi sonrası mahalleli ayaklanmış, Suriyeli istismarcının mahallesi darmaduman edilmişti. Yaşanan olay sonrası Suriyeliler El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı.

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriyeli bir sığınmacı küçük bir kız çocuğunu taciz ederken yakalandı. Deliye dönen vatandaşlar şahsı almak için olay çıkardı. Suriyelilerin ev ve işyerleri ateşe verildi. Polis vatandaşlara müdahale etti. Yaşanan arbedeler sonucu 10 polis yaralandı.

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"SURİYELİLER EL BAB'TA TSK'NIN ARACINA ATEŞ AÇTI"

Yaşanan olay sonrası Suriyeli istismarcılara yapılan muameleyi yediremeyen bazı Suriyeliler, El Bab'ta TSK'nın aracına ateş açtı. Bölgeden zırhlı araçla geçiş yapan TSK’ya eli silahlı ve maskeli bir grup tarafından ateş açıldı.

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O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan Suriyeliler, Suriyeli istismarcıya karşı gösterilen muamele sonrası çeşitli bölgelerde Türk vatandaşların ev ve otomobillerini ateşe verip sloganlar atmaya başladı. Türk bir vatandaş, Suriyeliler tarafından yakılan aracının ardından hıçkırarak ağladı.

Öte yandan, bir kaç Suriyeli ise toplandıkları meydanlara Türk bayraklarını ateşe verdi.

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