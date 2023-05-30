"Suriyelilerin kalmasını mı kutladınız. Doların 20 lira olmasını mı?

Sokak röportajında isyan gibi sözler. AKP'liler kutlamalarını eleştiren kadın "neyi kutladınız" diye sordu. İşte o röportaj.

"Suriyelilerin kalmasını mı kutladınız. Doların 20 lira olmasını mı?

Yer Mecidiyeköy...Sokak röportajı yapılıyordu. Bu sırada yoldan geçen kadın mikrofonu görünce esti gürledi. Hedefte AKP'lilerin seçim kutlamalarıydı. Sordu neyi kutladınız? Kalan Suriyelileri mi kutladınız. Doların 20 TL olmasını kutladınız diye. İşte kadını ağzından dökülen isyan dolu sözler:

"Onların dönüşü ne gelse hak ediyorlar. Dün kutlama yaptılar güya depremde bir sürü insan öldü. Ondan sonra neyi kutladınız, ben çok merak ediyorum. Kalan Suriyelileri mi kutladınız? Bugün 20 TL olan doları mı kutladınız? Yoksa mahvolan gençliği mi kutladınız? Ben gerçekten merak ediyorum. Hayatınızda ne değişti? Ben merak ediyorum. İnsanlara soruyorum ne değişti hayatınızda? Siz Onlar saraylarda sefa sürerken, yine aynı şekilde hepiniz gece kutlamalarınızı bile sabah erkenden işe gittiniz.Çocuklar babalarını görmüyor. Akşamlara kadar çalışıyor insanlar. Yazıklar olsun size başınızda başörtü var ama çok şeyiniz eksik değil mi?

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