Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2024
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim… pic.twitter.com/4RQdY8k7Ac