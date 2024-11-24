Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

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