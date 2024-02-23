Survivor şampiyonu Cemal Can’ın yeni evi gündem oldu

Kaynak: Tele1
Survivor şampiyonu Cemal Can’ın yeni evi gündem oldu
Survivor’da 2020’de şampiyon olmasıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Cemal Can Canseven, Çeşme’den satın aldığı yeni eviyle gündem oldu.

Fenomen Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla tanınan ve ardından katıldığı Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, Çeşme'deki yeni eviyle gündeme oturdu.
Şampiyon olmasının ardından takipçi sayısı hızla artan Canseven'in, mevcutta Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor. Canseven, modellik ve sosyal medya fenomenliğinin yanında Mart 2021'de 'Kahraman' adlı şarkı çıkardı.
Eviyle ilgili paylaşımlar yapan 28 yaşındaki fenomen, "Mimar Cemal Bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor" ifadesini kullandı.

camal1.jpg

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan Canseven, araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu belirtti. Canseven paylaşımında, "Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" notunu düştü.

cemal2.jpg

İlgili Haberler
Murat Dalkılıç konserlerini iptal etti
Türkiye birincisi dünya güzeli olma yolunda
Issız adam sessizliğini bozdu
Son Haberler
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Mide ve bağırsak gazlarını gideriyor. İşte o ot Şifalı Bitkiler
Kadınlarda görülen beyaz akıntıyı kesiyor. Mide ve bağırsak gazlarını gideriyor. İşte o ot
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu. Bakan Yardımcısı'ndan Birol Güven'e tebrik Gündem
Birol Güven, Sinema Genel Müdürü oldu. Bakan Yardımcısı'ndan Birol Güven'e tebrik
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu Magazin
Çağla Şıkel’in çocuklarıyla yaşadığı lüks villası gözde oldu
İşte cilde en yararlı şifalı bitkiler Şifalı Bitkiler
İşte cilde en yararlı şifalı bitkiler
Efsane siyasetçi İstanbul seçiminin sonucunu açıkladı. Bu ihtimali kimse düşünmemişti Gündem
Efsane siyasetçi İstanbul seçiminin sonucunu açıkladı. Bu ihtimali kimse düşünmemişti
Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 134 milyar dolar oldu
Mide ağrılarına birebir. Zayıflatıyor. İşte şifa saçan ot Şifalı Bitkiler
Mide ağrılarına birebir. Zayıflatıyor. İşte şifa saçan ot