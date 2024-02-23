Survivor şampiyonu Cemal Can’ın yeni evi gündem oldu

Fenomen Danla Bilic ile YouTube'da çektiği videolarla tanınan ve ardından katıldığı Survivor 2020'de şampiyon olan Cemal Can Canseven, Çeşme'deki yeni eviyle gündeme oturdu.

Şampiyon olmasının ardından takipçi sayısı hızla artan Canseven'in, mevcutta Instagram'da 3.5 milyon takipçisi bulunuyor. Canseven, modellik ve sosyal medya fenomenliğinin yanında Mart 2021'de 'Kahraman' adlı şarkı çıkardı.

Eviyle ilgili paylaşımlar yapan 28 yaşındaki fenomen, "Mimar Cemal Bey yapacağı dekorasyonları düşünüyor" ifadesini kullandı.

Evinin dış görüntüsünü de takipçileriyle paylaşan Canseven, araştırmalara göre Çeşme'de tüm mobilyaların ekstra pahalı olduğunu belirtti. Canseven paylaşımında, "Bekle beni Ümraniye Mobilyacılar Çarşısı" notunu düştü.