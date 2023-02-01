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Engelli milli sporcuya yarışma adı altında eziyet ediyorlar. Survivor'da rezalet sürüyor

Survivor'da ampute milli sporcu Barış Telli'ye yarışma adı altında eziyet edilmeye devam ediliyor. Telli'nin rakibi Fatih Kılıçarslan'ın acımasız tavrı ve abartılı sevinci sonrası ekran başındakiler "Bir de öğretmen olacak. Durdurun bu rezaleti" demekten kendisini alamadı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:05
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Survivor'da engelli milli sporcuya yarışma adı altında eziyet ediyorlar

Engelli milli sporcuya yarışma adı altında eziyet ediyorlar. Survivor'da rezalet sürüyor
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Acun Ilıcalı’nın sunduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Suvivor’da gelen tüm tepkilere rağmen ampute milli sporcu Barış Telli, diğer sporcularla yarıştırılmaya devam ediliyor.

Son yayınlanan bölümde Telli’nin yarıştırılması ve yarışmadaki rakibi Fatih Kılıçarslan’ın acımasız tavrı tepki topladı.

DİĞER YARIŞMACILAR TEPKİ GÖSTERDİ: KALKMASINA İZİN VER ADAMIN
Yarışma sırasında, “Ölmek var, dönmek yok!” diyen Kılıçarslan’a bir diğer yarışmaca Asena Demirbağ da isyan etti. “Kalkmasına izin ver adamın!” diyen Asena’ya Fatih kayıtsız kaldı ve aynı hırsla yarışmaya devam etti. 

Gülerek “Kalkmıyor adam sussana!” diyerek karşılık veren Fatih’e Asena “Kalksın öyle it.” diye yanıt verdi.

Fatih’in bu tavrı sonrası bir diğer yarışmacı Özgür, Asena’ya “Bırak bildiğini okusun.” dedi.



SEVİNÇ GÖSTERİSİ DE OLAY OLDU
Rakibini mağlup ettikten sonra abartılı bir kutlama yapan Fatih, Barış’a dönerek “Seni yürekten kutluyorum.” dedi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih’in bu tavırları diğer yarışmacıları da şaşırttı. Ekran başında yarışmayı izleyenler ise "Bir de öğretmen olacak" demekten kendisini alamadı.

yenicaggazetesi.com.tr

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Çetin Karaşahin
1.02.2023 13:59
Zaten genelde diğerlerinden geri kalıyor, niye bu saçmalık? Madem engellileri düşünüyorsunuz, Paralimpik Survivor 2024 yapın, onu da gündüz kuşağında yayınlarsın&#[email protected]  
 
harun
1.02.2023 13:54
o adamı zorla mı oraya götürdüler, katılmasaydı o zaman.  
 
Fatih Eroğlu
1.02.2023 13:19
Herseye karısan RTUK buna neden sessiz kalır?  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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