Engelli milli sporcuya yarışma adı altında eziyet ediyorlar. Survivor'da rezalet sürüyor

Acun Ilıcalı’nın sunduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Suvivor’da gelen tüm tepkilere rağmen ampute milli sporcu Barış Telli, diğer sporcularla yarıştırılmaya devam ediliyor.



Son yayınlanan bölümde Telli’nin yarıştırılması ve yarışmadaki rakibi Fatih Kılıçarslan’ın acımasız tavrı tepki topladı.



DİĞER YARIŞMACILAR TEPKİ GÖSTERDİ: KALKMASINA İZİN VER ADAMIN

Yarışma sırasında, “Ölmek var, dönmek yok!” diyen Kılıçarslan’a bir diğer yarışmaca Asena Demirbağ da isyan etti. “Kalkmasına izin ver adamın!” diyen Asena’ya Fatih kayıtsız kaldı ve aynı hırsla yarışmaya devam etti.



Gülerek “Kalkmıyor adam sussana!” diyerek karşılık veren Fatih’e Asena “Kalksın öyle it.” diye yanıt verdi.



Fatih’in bu tavrı sonrası bir diğer yarışmacı Özgür, Asena’ya “Bırak bildiğini okusun.” dedi.







SEVİNÇ GÖSTERİSİ DE OLAY OLDU

Rakibini mağlup ettikten sonra abartılı bir kutlama yapan Fatih, Barış’a dönerek “Seni yürekten kutluyorum.” dedi.



Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih’in bu tavırları diğer yarışmacıları da şaşırttı. Ekran başında yarışmayı izleyenler ise "Bir de öğretmen olacak" demekten kendisini alamadı.



yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER