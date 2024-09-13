Susurluk’ta trafik kazası; 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Susurluk’ta trafik kazası; 3 yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kaza, Susurluk İlçesi Balıkesir-Bursa Karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Balıklıdere Otoyol köprülü kavşağı civarında gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 GBK 319 plakalı araç sürücüsü N.O., çarpmanın etkisiyle yol ortasındaki refüjde sıkıştı.

Ağır yaralı sürücü N.O. ve yolcu S.O. itfaiye ekipleri tarafından kurtarırken, araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı yolcu H.O. ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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