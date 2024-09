CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, hayvancılıkla ilgili yaşanan sorunları ve maliyet baskılarını gündeme getirdi.

CHP'li Niğde Milletvekili Gürer, artan yem maliyetleri ve düşük ürün fiyatlarının hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini ve bu şekilde devam etmesi halinde sektörde bir kriz olacağını belirterek, "Yem fiyatları koşuyor. Süt fiyatı baskılanıyor. Süt inekleri için tehlike çanları çalıyor" dedi. Özellikle süt fiyatlarının mevcut maliyetleri karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Gürer, yem fiyatlarının sübvanse edilmemesi durumunda hayvancılık sektörünün ciddi bir krize sürükleneceğini vurguladı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney ise süt fiyatları ile maliyetler arasındaki adaletsizliğe dikkat çekti. Güney, "Bir sakız 35 lira, bizim süt 12 lira. Bir sakız alabilmek için 3,5 litre süt satmamız gerekiyor. Bu adalet mi? Bu durum gerçekten utanç verici" ifadelerini kullandı.

Güney, İç Anadolu Bölgesi'nin hayvancılık açısından kritik bir bölge olduğunu belirterek, "Süt fiyatları çiftçiyi kurtarmıyor. Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı 14 lira 65 kuruşluk fiyat uygulanmıyor, bazı firmalar üreticinin sütünü 12 liraya alıyor. Yem fiyatları ise 50 kg süt yemi 560 ila 600 TL arasında değişiyor. Bu şartlar altında çiftçiler zarar ediyor" dedi.

Süt üretiminde maliyetlerin hızla arttığını ifade eden Gürer, "Süt üreticisinin, hayvancılığı sürdürebilmesi için 1 litre süt satıp 1,5 kg yem alabilmesi gerekiyor. Ancak şu anki şartlarda, 1 litre süt satıldığında üretici yalnızca 790 gram yem alabiliyor. 50 kilogramlık yemin fiyatı ise 600 liraya kadar çıkmış durumda. Böyle giderse hayvancılığın sürdürülebilmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Gürer, hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için desteklerin artırılması ve yem fiyatlarının sübvanse edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ithal yem yerine yerli yemle soruna çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bilgehan Güney ise et piyasasında da sorunlar yaşandığını belirterek, "Son dönemde et fiyatları bir buçuk, iki aydır sabit kaldı. Eğer et fiyatı yükselseydi, üreticiler ellerindeki hayvanlarını kestirecekti. Şu anda talep yok ve bu durum hayvancılığın sürdürülebilirliğini tehdit ediyor" dedi.

Güney, ayrıca tarım ve hayvancılık sektörlerinde yaşanan krizlerin genel tüketici fiyatlarına da yansıdığını ve bu durumun daha geniş çapta sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.