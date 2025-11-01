Rol aldığı Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan 28 yaşındaki Sydney Sweeney, yer aldığı projelerin yanı sıra kıyafet tarzı ve açıklamalarıyla gündem global magazinin gündeminde yer alıyor. Güzel oyuncu son olarak katıldığı gecede cesur kıyafet tercihiyle konuşuldu.

28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz çarşamba günü Variety tarafından düzenlenen Power of Women (Kadınların Gücü) gecesine gümüş rengi pırıltılı bir elbiseyle katıldı.

UYGUNSUZ OLARAK NİTELENDİRDİ!

Sweeney'in genellikle yaptığı sert yorumlarla önplana çıkan Megyn Kelly'nin diline düşmesine de neden oldu. 54 yaşındaki Megyn Kelly, Sydney Sweeney'in giydiği elbiseyi "uygunsuz" bulduğunu açık açık söyledi. Kendi hazırladığı podcast yayınında konuşan Kelly "Buna itiraz ediyorum. Elbiseyi onaylamıyorum çünkü elbise tamamen şeffaf diye değerlendirdi.