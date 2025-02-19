Szymanski "Fenerbahçe tarihine geçmek gurur verici"

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Szymanski UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Anderlecht rövanş maçı öncesinde karşılaşmayı değerlendirdi.

Szymanski "Daha önce ne hissediyorsam aynı şeyleri hissediyorum. Açıkçası böyle bir hocanın, böyle bir teknik adamın sizin hakkınızda böyle güzel şeyler söylemesi elbette sizi iyi ve mutlu hissettirir. Ben kişisel olarak her zaman işimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum ve takım arkadaşlarıma sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum. Hocam benden neyi isterse onu yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK GURUR VERİCİ"

Alanyaspor karşısında Fenerbahçe'nin 4000. golünü kaydederek tarihi bir an yaşayan ve yaşatan Szymanski, hislerini şu şekilde anlattı:

"Bundan dolayı minnet doluyum. Ben her zaman işimi yapmaya çalışan bir futbolcuyum. Bu renkler için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Maçtan önce tabii ki de 4000. golü atacağıma dair bir hayalim yoktu ama gol atabileceğimize dair hislerim vardı ve bu da gerçekleşmiş oldu. Bundan dolayı da çok mutluyum.

Fenerbahçe gibi büyük bir camianın tarihine bu anlamda geçmiş olmak benim için gurur verici. Mutlu oldum. Taraftarlarımıza da göstermiş oldukları sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Sahada olduğum süre boyunca elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum."