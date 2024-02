T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 15 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2023/1456 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 276

PARSEL NO : 12

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.932,05 m2

MALİKLERİ : HALİS EKİNCİ, EMİNE EKİNCİ, FERİT EKİNCİ, MEVLÜDE EKİNCİ, ORHAN EKİNCİ, KASIM EKİNCİ, FAHRİ EKİNCİ, SUZAN EKİNCİ, SUNAM EKİNCİ, FAİK TANTEKİN, PAKİZE POLAT, EMİN POLAT, MÜŞRİKE TANTEKİN, MEHMET TANTEKİN, RECEP TANTEKİN, FATMA AYDIN, BEHÇET TANTEKİN, FARUK TANTEKİN, SEDİKE TANTEKİN, MURAT AYDOĞDU, HAKLİMA ALP, MELİHA EKİNCİ, NİHAL EKİNCİ, BESRA BOZACI, TÜRKAN ASLAN, KEZİBAN BARAN, SORGÜL EKİNCİ, MAŞALLAH EKİNCİ, MEHMET YAŞAR EKİNCİ, SADIK YAMANİ EKİNCİ, FATMA EKİNCİ, AMİNE EKİNCİ, RAMAZAN EKİNCİ, İLKNUR ÇELİK, MEHMET ŞEYHMUS EKİNCİ, SELDA YALÇIN, SEVDA EKİNCİ, ABDUSSELAM EKİNCİ, MEHMET İHSAN EKİNİCİ, EMİNE EKİNCİ, GÜLAY EKİNCİ AZBAY, ÖZKAN EKİNCİ, SERKAN EKİNCİ, ERKAN EKİNCİ, MERYEM EKİNCİ, MEHMET NİYAZİ EKİNCİ, SABAHAT EKİNCİ, ŞENAY EKİNCİ,, AZAD NİYAZİ EKİNCİ, NAİM EKİNCİ, MARUF POLAT, MEHMET POLAT, ÖZCAN POLAT, SERKAN POLAT, DİCLE SARYA POLAT, JİNDA POLAT, HATUN POLAT, SUPHİ İSKAN EKİNCİ, ASİYE EKİNCİ,, MEHMET EKİNCİ, HÜLYA ALTINTAŞ, VEYSİ EKİNCİ, İHSAN EKİNCİ, İHSAN KAHRAMAN, BEHZAT KAHRAMAN, MEHMET SAİD KAHRAMAN, İPEK KAHRAMAN, KENAN KAHRAMAN, SELAHAT EKİNCİ, ARZU KAHRAMAN, NURBET TANTEKİN, İPEK TANTEKİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1457 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 272

PARSEL NO : 24

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.544,47 m2

MALİKLERİ : ABDULKADİM İSMAİLOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1458 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 272

PARSEL NO : 26

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.501,91 m2

MALİKLERİ : ABDULKADİM İSMAİLOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1459 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 18

VASFI : BAHÇE

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.472,92 m2

MALİKLERİ : REMEZAN ATEŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1460 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 19

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.406,45 m2

MALİKLERİ : REMEZAN ATEŞ, CAHİT AYDIN, ENGİN ZAMAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1461 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 20

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.510,68 m2

MALİKLERİ : CAHİT AYDIN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1462 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 21

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 24.539,98 m2

MALİKLERİ : YUSUF SEYİTVAN, REMEZAN KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1463 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 27

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.639,17 m2

MALİKLERİ : SAHİBE POLAT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1464 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 29

VASFI : ARSA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.061,76 m2

MALİKLERİ : MEHMET SALİH ÜLGEN, İLYAS ÜLGEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1465 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 282

PARSEL NO : 31

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.567,02 m2

MALİKLERİ : MEHMET CEBBAR ÜLGEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1466 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 357

PARSEL NO : 12

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.734,85 m2

MALİKLERİ : MEHMET NİHAT YAKUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 373

PARSEL NO : 4

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.749,96 m2

MALİKLERİ : İHSAN YAKUT YAKUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1468 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi YeşilköyKöyü

ADA NO : 374

PARSEL NO : 3

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.802,92 m2

MALİKLERİ : İHSAN YAKUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024