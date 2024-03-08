T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mart 2024 / 08:03

Sayı : 2024/73 Esas Konu : GaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileNİKOLA (LOİDO OĞLU) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili, Adalar ilçesi, Büyükada - Maden Mahallesinde bulunan 39 pafta, 182 ada, 8 parsel sayılı, 555,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz maliki Loido oğlu Nikola hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.01/03/2024

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : NİKOLA ( LODİO OĞLU )

BABA ADI :

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :