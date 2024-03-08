T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2024/73 Esas Konu : GaiplikHAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ileNİKOLA (LOİDO OĞLU) arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu İstanbul ili, Adalar ilçesi, Büyükada - Maden Mahallesinde bulunan 39 pafta, 182 ada, 8 parsel sayılı, 555,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz maliki Loido oğlu Nikola hakkında bilgi ve görgüsü olanların 6 aylık süre içinde mahkememize başvurması gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.01/03/2024
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : NİKOLA ( LODİO OĞLU )
BABA ADI :
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01997699