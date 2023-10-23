T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01



Sayı :2023/141 Esas

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi,Sarıhamzalı Mahallesi, 12242 Ada, 1 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.Duruşma günü: 21/12/2023 , saat:09,30