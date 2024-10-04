T.C. Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2024 / 00:01

T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2024/387 Esas

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Kılıçlı Mahallesi, 19538 Ada,11 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur. Duruşma günü:19/12/2024 , saat:10:50