T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

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Esas : 2023/127 E 14/11/2023

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ADANA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Adana ili, Seyhan İlçesi, Mıdık mahallesinde bulunan 1037 ada 7 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan Hatice oğlu İbrahim'in kim olduğu, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması ve adresinin bilinmemesi nedeni ile Adana 1. Sulh Hukuk (Vesayet Hakimliği) Mahkemesi'nin 25/04/2012 tarih ve 2011/4126 Esas, 2012/1846 Karar sayılı ilamı ile 3561 Sayılı yasa gereği olarak Adana Defterdarlığı kayyım tayin edilmiş ve gaipliğe karar verilmesi ve maliki olduğu yukarıda bilgileri yazan taşınmazın hazine adına tesciline ve kayyımlık hesabında biriken paranın ödenmesine yönelik davası açılmış olup, Hatice oğlu İbrahim'i tanıyan, bilen olup olmadığı, ölü ya da sağ olduğu hakkında bilgisi olanlar ve nerede olduğunu bilenler ve mirasçısı olduğunu iddia edenlervar ise ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememizin 2023/127 Esas sayılı dosyasınabaşvurmaları, mahkememize müracaat edilmediği taktirde adı geçen Hatice oğlu İbrahim hakkında Gaiplik Kararı verileceği ve yapılacak yargılama sonucunda yasal şartların oluştuğu takdirde ilgili taşınmazın hazine adına tescilineve kayyımlık hesabındabiriken paranın ödenmesi kararı verileceği hususu ilanen duyurulur.