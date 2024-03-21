T.C. ADANA 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Mart 2024 / 00:01



Sayı : E.65390325-2022/172-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Tehdit suçundan, Habip ve Elif kızı, 27/05/1988 Varto doğumlu, Betül Akmut hakkında yapılan yargılama sonucunda, 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasınakararı verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolunun açık olmak üzere verilen hüküm sanık Betül Akmut'a tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 1-7201 Sayılı Tebliğat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin, Türkiye Geneli 50.000 altı tirajlı gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde İLANENTEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükmün 1412 sayılı CMK'nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde kesinleşeceği ilan olunur. 14/03/2024