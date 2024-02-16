T.C.ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 / 00:01

Sayı : E.40246708-2022/453-Ceza Dava Dosyası 14.02.2024

İ L A N

Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçundan sanık Mehmet ve Gülseren'den olma,01/01/1994 doğumlu, 51******022 TC Kimlik nolu ÖMER GÖZ hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 142/2-h maddesi uyarınca 4 Yıl 2 Ay hapis, 5237 Sayılı TCK.nun 116/2 maddesi uyarınca 5 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişverilenhüküm sanığa tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

Yazı İşleri Müdürü 96331

e-imza Hakim 140333

e-imza

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