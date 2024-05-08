T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN
DOSYA NO : 2023/310
KARAR NO : 2023/706
6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, neticten 5271 Sayılı CKM nın 231/5 maddesi gereğince sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Sami ve Kadriye kızı 31/08/2003 Seyhan doğumlu sanık Büşra ZİYANAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024
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|BASIN NO: ILN02028094