T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 08 Mayıs 2024 / 00:01



İLAN

DOSYA NO : 2023/310

KARAR NO : 2023/706

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 21/12/2023 tarihli ilamı 5237 sayılı TCK nın 86/1 maddesi uyarınca 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, neticten 5271 Sayılı CKM nın 231/5 maddesi gereğince sanığa verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Sami ve Kadriye kızı 31/08/2003 Seyhan doğumlu sanık Büşra ZİYANAK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024