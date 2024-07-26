T.C. Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. ADANA 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Sayı : 2022/197 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle; Tüm araştırmalara rağmen adres tespit edilemeyen mirasçılar 20840159874T.C. Kimlik numaralı Serdal Köksal, 20843159710 T.C. Kimlik numaralı Serap Carola Köksal ve 20789161532 T.C. Kimlik numaralı Sabire Köksal 'ın adreslerinin tespit edilemediği, kollukça yapılan araştırma ile de mirasçıların adresinin tespit edilemediğinden ilanen tebligat çıkartılmasına karar verilmiş olup, Dava konusu muris 21044153088 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Yılmaz Köksal tarafından düzenlenen Adana 12. Noterliğince düzenlenen 02/07/2010 Tarih, 12398 Yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetname içeriği mahkememizce tutanak görülerek sabit olup,

Duruşmanın atılı olduğu 12/11/2024 günü, saat 10:40 'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda Adana 12. Noterliğince düzenlenen 02/07/2010 Tarih, 12398 Yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılıp okunduğunun tespitine karar verileceği hususu mirasçılar 20840159874T.C. Kimlik numaralı Serdal Köksal, 20843159710 T.C. Kimlik numaralı Serap Carola Köksal ve 20789161532 T.C. Kimlik numaralı Sabire Köksal 'a ilanen tebliğ olunur.03/07/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02066404