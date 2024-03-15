T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 15 Mart 2024 / 00:01

Sayı : 2023/899 Esas

İ L A N

Bingöl İli, Genç İlçesi, Alaaddin Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, Abdullah ve Ayşe'den olma, 02/04/1990 Yüreğir doğumlu, 34072069382 T.C.kimlik numaralı MEHMET EMEN'in 2009 yılından beri kayıp olduğu ve nerede olduğunun bilinmediği, herhangi bir haberde alınamadığından,MEHMET EMEN'in kayıp olması nedeniyle ilan tarihinden itibaren 6 ayiçerisindeadıgeçeninsağyada ölüolduğunu bilenlerin(M.K.nun 33 Maddesinegöre)Mahkememizin 2023/899 Esas sayılıdosyasınabaşvurmaları 6 Ayiçerisindemahkememizemüracaat edilmediğitakdirdeadıgeçenMEHMET EMEN hakkındaGaiplikKararıverileceğihususuilanen duyurulur.