T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 / 00:01

Örnek No:55*



2022/1285 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1285 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili, Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi 6387 Ada 7 Parsel Arsa niteliğinde taşınmazdır. Taşınmazborçlular adına hisseli olarak kayıtlı olup tam hisse olarak satışı gerçekleştirilecektir. Taşınmaz üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup , aşağıda yazılı hususları tespit etmiştir. Taşınmaza ulaşım için; Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile 61004 Sokak kesişiminden güney istikametinde 61044 Sokağa dönülür konu taşınmaz bu sokak üzerinde sol kol üzerinde konumludur. Taşınmaz mahalle merkezde konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölgede mahalle merkezlerinde 8-15 katlı iş merkezleri, 2-3 katlı müstakil yapı tarzında binalar inşa edilmiş olan ticaret kullanımlı yapılardan oluşmakta olup az sayıda benzer imar şartlarında boş araziler bulunmaktadır. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Mahalle merkezlerinde alt yapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım özel araçlar ve toplu taşıma araçları ile sağlanmaktadır. Seyhan İlçesi Çınarlı mahallesi 6387 ada 7 parsel 954,00 m2 alana sahip, geometrik olarak amorf bir şekle sahip olup, topoğrafik olarak eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın bulunduğu bölge ilçe merkezi niteliğinde olup, genel olarak banka şubeleri, iş merkezleri ve otellerin konumlu olduğu bir bölgedir. Sosyo ekonomik yönden orta ve üst gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Yapılaşmanın olmadığı yer boş arsa vasfındadır. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Parsel topoğrafik düz bir forma ve amorf bir şekle sahiptir. Parsel batı cepheden imar yollarına, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı bulunmamakta olup, kısmı olarak inşaat malzemeleri deposu ve kısmı olarak otopark olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Adresi : Çınarlı Mah 6387 Ada 7 Parsel Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 954,00 m2

İmar Durumu :Konut alanı bitişik nizamda 9 kata kadar müsaadeli d-3 yapılaşma şartlarına sahip

Kıymeti : 5.730.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Taşınmazın tapu takyidatında ihtiyati tedbir şerhleri mevcut olup, müdürlüğümüzce ihtiyati tedbir şerhlerinin cebri icra yolu ile satışına engel olup olmadığı ilgili mahkemelere sorulmuş gelen cevabı yazılarda cebri icra satışına engel olmadığı belirtilmiştir.İhale alıcısına ihtiyati tedbir şerhleri ile beraber tescil işlemi yapılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2024 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/05/2024 - 13:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.