T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 / 00:00

Örnek No:55*

T.C.

ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/175 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/175 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Adana ili Çukurova ilçesi Şambayadı Mah. 8746 Ada 8 Parsel Zemin+1. Kat 16 Numaralı Bağ. Bölüm Dubleks Mesken nitelikli taşınmaz borçlu adına tam hisse ile kayıtlıdır. Bilirkişi incelemesi yapılmış olup; şu hususlar tespit edilmiştir. Adana İli, Çukurova İlçesi, Şambayadı Mahallesi, 8746 Ada 8 Parsel 12.000,00 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yer alan, 16 bağımsız bölüm numaralı, 1/20 arsa paylı, zemin + 1 katlı dubleks mesken vasıflı bir adet taşınmazın keşif tarihi olan 14.09.2023 tarihi itibarıyla değerinin tespiti talep edilmiştir.Taşınmazın Tapu Kaydı: İcra konusu 1/20 arsa paylı 16 bağımsız bölüm numaralı dubleks mesken 24.12.2008 tarih, 38657 yevmiye numaralı, Satış işleminden M. T. adına tescil edilmiştir. Konumu ve Çevresel Özellikleri: Bina; Adana ili Çukurova ilçesi, Şambayadı Mahallesi, 90008 nolu sokak No: 20 posta adresinde konumludur. İcra konusu gayrimenkul, genel itibarıyla 1-3 katlı konut yapıları, tarımsal araziler, boş arsaların mevcut olduğu bölge sınırları içerisinde yer almaktadır. Çukurova ilçe merkezinin batısında yer almaktadır. Adana-Karaisalı yolunun yaklaşık 350 metre güneyinde bulunmaktadır. Taşınmaza; özel taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabilmektedir.Ana Taşınmazın Özellikleri: İcra konusu taşınmaz 20 adet benzer nitelikte dubleks villanın planlandığı arsa üzerinde zemin + 1 katlı olarak inşa edilmiştir. Parsel üzerinde 3 adet dubleks villa inşa edildiği görülmüş diğer villalar henüz inşa edilmemiştir.Yeni Yapı Ruhsatı: 01.07.2004 tarih 11/18 sayılı ruhsatı(20 adet mesken) bulunmaktadır.Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan) bulunmamaktadır. Yapı Kayıt Belgesi bulunmamaktadır.Mesken Özellikleri: Gösterilen bina 2 katlı olup kaba inşası tamamlanmış ve dış cephesi boyalı haldedir. Pencereler takılmıştır.Taşınmaz mahkeme heyeti ile birlikte dışarıdan incelenmiştir. Yapılan tespitler ve dosya incelemesi sonucunda elektrik, su tesisatları ile duvar sıvasının yapıldığı tespit edilmiştir. Villanın yaklaşık %65 oranında inşasının tamamlandığı, uzun süredir inşaat halinle olduğu ve kullanılmadığı tespitedilmiştir.Zemin katı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre 120 m² brüt kullanım alanına sahip olup 2 oda, salon, mutfak, antre, wc, duş, balkon olarak planlanmıştır. 1. kat ise kat irtifakına esas onaylı mimari projesine 140 m² brüt kullanım alanına sahip olup 4 oda, duş, banyo, antre, çamaşır odası, 2 balkon olarak planlanmıştır. Taşınmaz 6 oda, 1 salon ve müştemilatı ile toplam 260 m² brüt kullanım alanına sahiptir.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan E-87956901-000-6785501 sayılı yazıda; "Hasar Tespitlerininkayıtlıolduğu SistemdeAdanaİli, Çukurovaİlçesi, Şambayadı Mahallesi,90008 Sokak, No:20 (8746 Ada, 8 Parsel) bina görünmemektedir." denilmektedir. Buna göre icra konusu taşınmaz için deprem nedeniyle hasar tespitinin yapılmadığı anlaşılmaktadır. İhaleye katılacakların taşınmazı bizzati görmesi, incelemesi ve araştırması gerekmektedir. İhalesi yapılacak taşınmazdavar olabilecek herhangi bir hasar veya olumsuzluk halinde Dairemizin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacak olup İhale alıcısının taşınmazın mevcut halini bilerekihaleye katıldığının kabulü ile ihalenin kesinleşmesi halinde tescili / teslimi yapılacaktır.

Adresi : Şambayadı Mah. 90008 Sok. No: 20 Çukurova / Adana

Yüzölçümü : 12.000,00 m2

Arsa Payı : 1/20

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında, Konut Alanı olarak planlı olup yapılaşma koşulları; ayrık nizam, KAKS(Emsal): 0.40 TAKS: 0.20olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 4.923.692,50 TL (İpotek alacağı olduğundan dolayı ihale başlangıç bedeli 7.500.000,00 TL dir.)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.