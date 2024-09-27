T.C. Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 27 Eylül 2024 / 00:01

T.C. AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/248 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Güzelsu Köyünde bulunan batısında 152 Ada 38 Parsel, doğusunda 152 Ada, 34 Parsel, kuzeyinde 152 Ada 36 Parsel ve güneyinde 122 Ada 50 parsel nolu taşınmazlarla çevrili olan, etrafını iki tarafı taş duvar, iki tarafı da tel ile çevrili bulunan 4,5-5 dönüm civarında ki tapulama harici taşınmaz TMK 713, Kadastro Kanununun 14 ve 17 . maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu parseller hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları ilan olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: FIRAT ALMAZ GÜZELSU KÖYÜ MUHTARLIĞI AHLAT Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02095200