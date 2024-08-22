T.C. Akçadağ Asliye Hukuk Mahkemesinden
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T.C. AKÇADAĞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı :2024/235 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIMalatya ili AkçadağİlçesiKaranlıkdere Mahallesi 719 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin;
Kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/235 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02079342