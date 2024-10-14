T.C. Akhisar 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. AKHİSAR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2024/256 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle "Manisa ili, Akhisar ilçesi, Selendi Mahallesi 1967 parsel ve 1983 parsel" sayılı taşınmazlar hakkında TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. DAVACI DAVALI1-AYŞE ADIYAMAN 1- AHMET GÜÇHAN

2-AYŞE BECER 2- ERCAN YÖRDEM

3-İBRAHİM YILDIZ 3- GÜLAY KABLAN

4-MUHİTTİN YILDIZ 4- HAKAN YÖRDEM

5-NURAY ERALP 5- HÜSEYİN YÖRDEM

6-NURTEN ENGİN 6- MURAT YÖRDEM

7-SATI GÜLEÇ 7- MÜZEYYEN BAKIR

8-TEZCAN ÜNAL 8- NURCAN ÖZDEMİR

9-ÜNAL MALÇOK 9- SERCAN YÖRDEM

10-ZEYNEP SAYGI 10- SERKAN YÖRDEM

11- SERTAN YÖRDEM

12- TÜLAY YALINIZ Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yerler hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri Kadastro tespitinde Mehmet oğlu Ahmet Yördem mirasçıları üzerine tescil edilmiş bulunan yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.