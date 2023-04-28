T.C. AKSARAY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 28 Nisan 2023 / 00:01

ESAS NO : 2015/352 Esas

DAVALILAR : İLGİLİ KİŞİLER : ÇİĞDEM KARA - 70099132708

Koyunlu Mah. Bağlar Sk. No:4 Gülpınar Gülağaç/ AKSARAY bilinen son adresi

AKSARAY ili, GÜLAĞAÇ ilçesi, GÜLPINAR/CUMHURİYET mah/köy, 12 Cilt, 80 Aile sıra no, 146 sırada nüfusa kayıtlı, SALİH ve ZEYNEP oğlu/kızı, 20/04/1990 dogumlu,

HASAN KARA - 70273126974 Koyunlu Mah. Bağlar Sk. No:4 Gülpınar Gülağaç/ AKSARAY bilinen son adresi

AKSARAY ili, GÜLAĞAÇ ilçesi, GÜLPINAR/CUMHURİYET mah/köy, 12 Cilt, 80 Aile sıra no, 76 sırada nüfusa kayıtlı, SALİH ve ZEYNEP oğlu/kızı, 25/05/1979 dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 07/06/2023 günü saat 11:05'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.