T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 / 00:01

T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/87 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/10/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Acıpınar Köyü 106 Ada 8 Parsel

Yüzölçümü : 33.891 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 5403 sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.

Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mah. 2162 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 1.350 m2

İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 Kat

Kıymeti : 24.640.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mah. 2163 Ada 4 parsel

Yüzölçümü : 532 m2

İmar Durumu :Ayrık Nizam 4 Kat

Kıymeti : 13.450.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.