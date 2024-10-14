T.C. Aksaray Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/87 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/87 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.07/10/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Acıpınar Köyü 106 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 33.891 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 5403 sayılı kanun kapsamında tarımsal faaliyet dışında kullanılamaz.
Tapu kaydındaki şerh ile birlikte satılacaktır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:20
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mah. 2162 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 1.350 m2
İmar Durumu : Ayrık Nizam 5 Kat
Kıymeti : 24.640.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:30
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Paşacık Mah. 2163 Ada 4 parsel
Yüzölçümü : 532 m2
İmar Durumu :Ayrık Nizam 4 Kat
Kıymeti : 13.450.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 14:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:40
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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