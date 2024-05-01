T.C. AKYAZI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Mayıs 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/266-267-268-269-270-271-272

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı DSİ vekili tarafından Mahkememizde;

2024/266 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah. 141 ada 17 parsel sayılı taşınmazın,

2024/267 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah. 125 ada 75 parsel sayılı taşınmazın,

2024/268 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Mansurlar Mah. 131 ada 28 parsel sayılı taşınmazın,

2024/269 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah. 119 ada 13 parsel sayılı taşınmazın,

2024/270 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah. 187 ada 3parsel sayılı taşınmazın,

2024/271 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mahallesi 141 ada 7 parsel

2024/272 Esas sayılı dosyası ile Sakarya ili Akyazı ilçesi Durmuşlar Mah. 177 ada 4 parsel sayılı taşınmazların bir kısımlarının kamulaştırılması yönünde dava açılmış olup,

İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda DSİ karşı iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Akyazı Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.26/04/2024