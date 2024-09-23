T.C. Alanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 23 Eylül 2024 / 00:01

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



2024/5 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YEŞİLÖZ Mahalle/Köy, köyiçi ve civarı Mevkii, 177 Ada, 21 Parsel,

Yukarıd ...

Adresi : Yeşilöz Mah 177 Ada 21 Parsel Sayılı Tarla Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 10.520,00 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı -----

Kıymeti : 16.570.030,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:07

Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:07

17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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