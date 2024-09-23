T.C. Alanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/5 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, YEŞİLÖZ Mahalle/Köy, köyiçi ve civarı Mevkii, 177 Ada, 21 Parsel,
Yukarıd ...
Adresi : Yeşilöz Mah 177 Ada 21 Parsel Sayılı Tarla Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 10.520,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı -----
Kıymeti : 16.570.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 10:07
17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02091342