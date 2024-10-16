T.C. Alanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu
T.C.ALANYA1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2023/30 SATIŞ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, Yalı Mevkii, 232 Ada, 1 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz
Adresi : Okurcalar Mah.Yalı Mevkii 232 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 2.369,01 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı (E-1 emsal) imar planı içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 16.623.070,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:04
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 172 Ada, 6 Parsel,tarla vasıflı taşınmaz
Adresi : Okurcalar Mahallesi Köy İçi Mevkiinde 172 Ada 6 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü: 1.684,64 m2
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 2.678.160,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:16
(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildiR.
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