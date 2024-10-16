T.C. Alanya 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 / 00:01

T.C.ALANYA1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/30 SATIŞ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, Yalı Mevkii, 232 Ada, 1 Parsel, arsa vasıflı taşınmaz

Adresi : Okurcalar Mah.Yalı Mevkii 232 Ada 1 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 2.369,01 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı (E-1 emsal) imar planı içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 16.623.070,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:04 Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, OKURCALAR Mahalle/Köy, Köyiçi Mevkii, 172 Ada, 6 Parsel,tarla vasıflı taşınmaz

Adresi : Okurcalar Mahallesi Köy İçi Mevkiinde 172 Ada 6 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü: 1.684,64 m2

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 2.678.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:16 Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2025 - 10:16 Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2025 - 10:16

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildiR.