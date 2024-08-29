T.C. Alanya 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu

Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2024 / 00:01

T.C.

ALANYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO :2022/1 Tereke Satış

10/11/1960 doğumlu, 123--------938 T.C. kimlik nolu MUSTAFA DOĞANER19.02.2018 tarihinde vefaat ettiği, mirası en yakın mirasçıları tarafından red edilmiş olduğundan.

Alanya 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/23 tereke sayılı ilamı ile terekenin tasfiyesine karar verilmiş olmakla, Terekenin tasfiye işlemleri yapılmakta olduğundan müteveffa Mustafa DOĞANER'den alacaklı olan veya borcu bulunan şahıs veya kurumların iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren TMK m. 621 gereğince 1 ay içerisinde memurluğumuzun 2022/1 Tereke satış sayılı tasfiye dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK 620. Maddesi “Haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenler, bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlüdürler.”ile terekenin tasfiye işlemlerinde söz konusu alacaklarının veya borçlarının nazara alınmayacağı, dosyada mevcut duruma göre tasfiye işlemlerinin yapılacağı ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02082053