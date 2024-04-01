T.C. ALANYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 01 Nisan 2024 / 00:01

Sayı :2022/137 Esas 29/03/2024 Konu : İlanen tebligat- İLAN-

Davacı DUYGU YASTI ileDavalı RAMAZAN ALİ YASTI, ZEYNEP DURMUŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Babalık (Soybağının Reddi) davası nedeniyle;

Davalı RAMAZAN ALİ YASTI'ya dava dilekçesinin, ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Alanya 3. Aile Mahkemesinin 2022/137 esas sayılı dosyasında davacı Kayyım Duygu Yastı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin küçük Yaren YASTI’ya kayyım olarak atandığını, küçüğün annesi Zeynep Durmuş ile nüfus kayıtlarında babası olarak görülen Ramazan Ali Yastı'nın 04.11.1999 tarihinde evlendiklerini, tarafların boşandıklarını, Davalı Ramazan Ali Yastı'nın K.K.T.C.'ye yerleştiğini ve uzun yıllar Türkiye'ye dönmediğini, ilerleyen süreçte küçüğün annesi Zeynep Durmuş'un, küçüğün biyolojik babası olan İsmail Durmuş ile dini nikâhlı birliktelik kurduğunu, bu birliktelik içerisinde davacı küçüğün 13.04.2013 tarihinde dünyaya geldiğini, küçüğün doğumla soybağı ilişkisi kurulan annesinin resmi nikâhlı kocası olan Ramazan Ali Yastı ile babalık karinesi gereği soybağı tesisi sağlandığını,Zeynep Durmuş'un, Ramazan Ali Yastı ile irtibat sağlayarak resmi boşanma işlemini gerçekleştirdiğini, küçüğün annesi ve biyolojik babasının boşanma akabinde soybağının reddi ile ilgili bir işlem yapamadığından halen davacı küçük ile Ramazan Ali Yastı arasında soybağı ilişkisi bulunduğunu, Ramazan Ali'nin, halen yurt dışında yaşıyor olması nedeniyle dava açmaya yanaşmadığını belirterek, küçük Yaren Yastı’nın nüfus kütüğünde baba hanesinde yazılı görülen davalı Ramazan Ali Yastı’nın küçüğün biyolojik babası olmadığını, soybağının reddini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini " talep ve dava etmiştir.

Davalı RAMAZAN ALİ YASTI'ya dava dilekçesitebliğinden itibaren “HMK. 122. maddesi gereğince, ekte bulunan dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz” 10/05/2024 tarih, 10:40 saatindeki duruşmaya katılmanız, HMK.139 maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçenizde gösterilen ancak henüz sunulmayan belgeleri mahkememize sunmak veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur." şerhi TK'nun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.