T.C. Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 07 Eylül 2024 / 00:01

İLAN

T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/55 Esas

DAVALI : BİROL MERTHATUN - 442*3*057*62

Altınova Düden Mah. Kartopu Sk. No:7/1 Kepez Antalya Kepez/ ANTALYA

Davacı Major Araç Kiralama Emlak ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Maddi-Manevi Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Özetle Dava; 09/06/2023 tarihinde davacı şirketin kayden maliki olduğu07 AVK 795 plakalı araç ile davalı Birol MERTHATUN'un kayden malik ve sürücüsü olduğu07 BVU 65 plakalı araçlar arasında gerçekleşen kazaya ilişkin olarak davacı şirketin kaza tarihinden itibaren hasar bedelinden kaynaklanan maddi tazminat ve değer kaybından kaynaklanan maddi tazminat ve davacı şirketin makul süresince kullanılamamasından kaynaklanan muadil araç bedeli ile mahkeme harç masrafları ve yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davacıdan tahsili istemine ilişkindir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptının tebliğine ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmamanız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme değerlendirme tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 139 MD gereğince ön incelemenin 05/12/2024 günü saat 10:50'de duruşmalı olarak yapılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmemeniz durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, bu aşamadan sonra HMK 147 MADDE gereğince tahkikat duruşmasına devam olunacağı, tahkikat bittiğinde ise HMK 186 MADDE gereğince sözlü yargılama ve hüküm duruşmasına devam olunacağı ve gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda hüküm verilebileceği hususu İHTAR, dava dilekçesi, tensip zaptı, ve duruşma gün ve saatini bildirir ön inceleme değerlendirme tutanağı davalı Birol MERTHATUN'a ilanen tebliğ olunur. 05/08/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02085746