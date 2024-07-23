T.C. Alanya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinden / Başkanlığından

Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

T.C. ALANYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/440 Esas

DAVALI :HASAN SEL Osman ve Şehriban oğlu, 18/03/1976 dğ.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Öninceleme duruşmasına gelmediğiniz taktirde dosyanın HMK' nun 150. Madde gereği işlemden kaldırılmasına karar verileceği, Taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız bu hususların verilen süre içinde yerine getirmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağına karar verileceği hususu ihtar olunur.

Duruşma Günü: 05/12/2024 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmalarını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen davalı HASAN SEL'e tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064987