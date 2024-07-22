T.C. Alaşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01



İLAN

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İl İlçe Köy / Mah Ada / Parsel No Malik Adı Kam.Taş.Yüzölçümü Dava Esas No Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/21 İsa Yöntem 190,04 m² 2024/358

Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/20 Muhammet Çakmak Miras.

Emine Çakmak-Esra Çakmak-Sümeyra Yeniay 360,07 m² 2024/357

Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/19 Dilek-Erkan-Mehmet-Yalçın YÖNTEM 1.663,68 m² 2024/356 Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/18 Hüseyin Yöntem 595,07 m² 2024/355 Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/5 Adem YÖNTEM 514,74 m² 2024/354 Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/4 Ali Çelebi-Mustafa Çelebi-Hasan Hüseyin Çelebi-Mehmet Çelebi 1.883,60 m² 2024/353 Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/2 Aysel Şahan, Elmas-Fatma-Uysal-Yaşar-Yüksel ÇELEBİ, Hafize Kabay, Naciye Ceylan, Rabia Kurul, Zeynep Akkoç 2.299,37 m² 2024/351 Manisa Alaşehir Dağhacıyusuf 119/3 Naciye Ceylan, Feyzullah, Sevim-Hasan-Fatma-Yaşar-Ali-Uysal-Hasan Hüseyin-Emine-Mehmet-Mustafa-Hatice-Nurullah Çelebi, Aysel Şahan, Ayşe Üzülmez, Ayşe Dağköy, Zeynep Akkoç, Hafize Kabay, Rabia Kurul 5,84 m² 2024/352 Manisa Alaşehir Osmaniye 148/94 Firevs Akcan, Ayşe-Yaşar-Halil-Hayriye-Emine AKBULUT, Hatice Çomak, Fadime Kalkan, Döndü Çevik, Rakibe Korkmaz, Naime Yıldırım, Hüseyin Kalkan, Gülsüm-Hayriye Uysal, Elif Uysal, Hasan-Şakir-Feride-ÖmerAli-Mustafa-Bilal-Adem-Tuncay-Hüseyin-Tuba-Döndü-Hatice-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Kaya-Kadir-Arif-AliRıza-Niyazi-Suna-Muammer-Hatice-Gülsüm-Aslan-Selahattin-Şakir-Hatice-Ahmet-Hikmet-Sabriye AKDENİZ, Havva-Sabriye Aydın, Hatice Özcan, Kadriye Akyüz, Yaşar Arık, Cennet Zeybek, Ümmü Katrancıoğlu, Gülsüm Koç, Fatma Özdemir, Hamit-Erol-Mehmet-Kazım Akduman, Esma-Ümmü Bozbay, Emine Hardal, Fatmaana Erden, Sevim Avcul, Kadriye Akyüz, Hatice Özcan, Murat Madan, Hatice Topaloğlu, Kadriye Konca, Aysel Aktaş, Gayıp Kıymık, Gülhizar Akbulut, Ayşe Aslan 33,53 m² 2024/360 Manisa Alaşehir Osmaniye 148/92 Ayşe Nalbant, Cemil Küçük, Cemile İşçi, Fatma Küçük, Gülizar Menekşe, Hakkı-Halil- İbrahim-Hatice-İbrahim-İsmail-Kadir-Muammer-Murat-Mustafa-Ömer-Raziye-Süleyman-Yüksel SEZER,

Halit-İsmail-İzzet-Salih TELEK, Hanım Ayşe Zaroğlu, Hatice Turhan,Hatice Uysal, Mustafa Çeneli, Muzaffer Küçük, Şerife Çiçek, Tuğçe Öz 1.147,77 m² 2024/359

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064171