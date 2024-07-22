T.C. Alaşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi:


İLAN

Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

İlİlçeKöy / MahAda / Parsel NoMalik AdıKam.Taş.YüzölçümüDava Esas No
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/21İsa Yöntem190,04 m²2024/358
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/20Muhammet Çakmak Miras.
Emine Çakmak-Esra Çakmak-Sümeyra Yeniay		360,07 m²2024/357
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/19Dilek-Erkan-Mehmet-Yalçın YÖNTEM1.663,68 m²2024/356
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/18Hüseyin Yöntem595,07 m²2024/355
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/5Adem YÖNTEM514,74 m²2024/354
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/4Ali Çelebi-Mustafa Çelebi-Hasan Hüseyin Çelebi-Mehmet Çelebi1.883,60 m²2024/353
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/2Aysel Şahan, Elmas-Fatma-Uysal-Yaşar-Yüksel ÇELEBİ, Hafize Kabay, Naciye Ceylan, Rabia Kurul, Zeynep Akkoç2.299,37 m²2024/351
ManisaAlaşehirDağhacıyusuf119/3Naciye Ceylan, Feyzullah, Sevim-Hasan-Fatma-Yaşar-Ali-Uysal-Hasan Hüseyin-Emine-Mehmet-Mustafa-Hatice-Nurullah Çelebi, Aysel Şahan, Ayşe Üzülmez, Ayşe Dağköy, Zeynep Akkoç, Hafize Kabay, Rabia Kurul5,84 m²2024/352
ManisaAlaşehirOsmaniye148/94Firevs Akcan, Ayşe-Yaşar-Halil-Hayriye-Emine AKBULUT, Hatice Çomak, Fadime Kalkan, Döndü Çevik, Rakibe Korkmaz, Naime Yıldırım, Hüseyin Kalkan, Gülsüm-Hayriye Uysal, Elif Uysal, Hasan-Şakir-Feride-ÖmerAli-Mustafa-Bilal-Adem-Tuncay-Hüseyin-Tuba-Döndü-Hatice-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Kaya-Kadir-Arif-AliRıza-Niyazi-Suna-Muammer-Hatice-Gülsüm-Aslan-Selahattin-Şakir-Hatice-Ahmet-Hikmet-Sabriye AKDENİZ, Havva-Sabriye Aydın, Hatice Özcan, Kadriye Akyüz, Yaşar Arık, Cennet Zeybek, Ümmü Katrancıoğlu, Gülsüm Koç, Fatma Özdemir, Hamit-Erol-Mehmet-Kazım Akduman, Esma-Ümmü Bozbay, Emine Hardal, Fatmaana Erden, Sevim Avcul, Kadriye Akyüz, Hatice Özcan, Murat Madan, Hatice Topaloğlu, Kadriye Konca, Aysel Aktaş, Gayıp Kıymık, Gülhizar Akbulut, Ayşe Aslan33,53 m²2024/360
ManisaAlaşehirOsmaniye148/92Ayşe Nalbant, Cemil Küçük, Cemile İşçi, Fatma Küçük, Gülizar Menekşe, Hakkı-Halil- İbrahim-Hatice-İbrahim-İsmail-Kadir-Muammer-Murat-Mustafa-Ömer-Raziye-Süleyman-Yüksel SEZER,
Halit-İsmail-İzzet-Salih TELEK, Hanım Ayşe Zaroğlu, Hatice Turhan,Hatice Uysal, Mustafa Çeneli, Muzaffer Küçük, Şerife Çiçek, Tuğçe Öz		1.147,77 m²2024/359

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064171