T.C. Alaşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
İLAN
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından aşağıda ili, ilçesi, mah/köyü, ada ve parsel nosu, maliki ile yüzölçümü ve dava dosya numarası belirtilen taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilmiş ve uzlaşma sağlanamadığından davacı kurum tarafından mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna karşı iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırma işlemine karşı dava açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı alındığı belgelenmediği takdirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı kurum adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına ilgili bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|İl
|İlçe
|Köy / Mah
|Ada / Parsel No
|Malik Adı
|Kam.Taş.Yüzölçümü
|Dava Esas No
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/21
|İsa Yöntem
|190,04 m²
|2024/358
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/20
|Muhammet Çakmak Miras.
Emine Çakmak-Esra Çakmak-Sümeyra Yeniay
|360,07 m²
|2024/357
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/19
|Dilek-Erkan-Mehmet-Yalçın YÖNTEM
|1.663,68 m²
|2024/356
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/18
|Hüseyin Yöntem
|595,07 m²
|2024/355
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/5
|Adem YÖNTEM
|514,74 m²
|2024/354
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/4
|Ali Çelebi-Mustafa Çelebi-Hasan Hüseyin Çelebi-Mehmet Çelebi
|1.883,60 m²
|2024/353
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/2
|Aysel Şahan, Elmas-Fatma-Uysal-Yaşar-Yüksel ÇELEBİ, Hafize Kabay, Naciye Ceylan, Rabia Kurul, Zeynep Akkoç
|2.299,37 m²
|2024/351
|Manisa
|Alaşehir
|Dağhacıyusuf
|119/3
|Naciye Ceylan, Feyzullah, Sevim-Hasan-Fatma-Yaşar-Ali-Uysal-Hasan Hüseyin-Emine-Mehmet-Mustafa-Hatice-Nurullah Çelebi, Aysel Şahan, Ayşe Üzülmez, Ayşe Dağköy, Zeynep Akkoç, Hafize Kabay, Rabia Kurul
|5,84 m²
|2024/352
|Manisa
|Alaşehir
|Osmaniye
|148/94
|Firevs Akcan, Ayşe-Yaşar-Halil-Hayriye-Emine AKBULUT, Hatice Çomak, Fadime Kalkan, Döndü Çevik, Rakibe Korkmaz, Naime Yıldırım, Hüseyin Kalkan, Gülsüm-Hayriye Uysal, Elif Uysal, Hasan-Şakir-Feride-ÖmerAli-Mustafa-Bilal-Adem-Tuncay-Hüseyin-Tuba-Döndü-Hatice-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Yusuf-Ramazan-Mehmet-Kaya-Kadir-Arif-AliRıza-Niyazi-Suna-Muammer-Hatice-Gülsüm-Aslan-Selahattin-Şakir-Hatice-Ahmet-Hikmet-Sabriye AKDENİZ, Havva-Sabriye Aydın, Hatice Özcan, Kadriye Akyüz, Yaşar Arık, Cennet Zeybek, Ümmü Katrancıoğlu, Gülsüm Koç, Fatma Özdemir, Hamit-Erol-Mehmet-Kazım Akduman, Esma-Ümmü Bozbay, Emine Hardal, Fatmaana Erden, Sevim Avcul, Kadriye Akyüz, Hatice Özcan, Murat Madan, Hatice Topaloğlu, Kadriye Konca, Aysel Aktaş, Gayıp Kıymık, Gülhizar Akbulut, Ayşe Aslan
|33,53 m²
|2024/360
|Manisa
|Alaşehir
|Osmaniye
|148/92
|Ayşe Nalbant, Cemil Küçük, Cemile İşçi, Fatma Küçük, Gülizar Menekşe, Hakkı-Halil- İbrahim-Hatice-İbrahim-İsmail-Kadir-Muammer-Murat-Mustafa-Ömer-Raziye-Süleyman-Yüksel SEZER,
Halit-İsmail-İzzet-Salih TELEK, Hanım Ayşe Zaroğlu, Hatice Turhan,Hatice Uysal, Mustafa Çeneli, Muzaffer Küçük, Şerife Çiçek, Tuğçe Öz
|1.147,77 m²
|2024/359
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064171