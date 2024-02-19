T.C. ALMUS SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 19 Şubat 2024 / 00:01



Sayı :2020/331 Esas 13/01/2024

İLAN Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;Davalı Selver Bouktab'ın (Bayram ve Hayriye kızı, 34604219414 T.C kimlik numaralı, Almus doğumlu,) tüm aramalara ve kayıtlı adreslerine yapılan tebligata rağmen tahkikat duruşma günü tebliğ edilemediğinden tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Ortaklığı Giderilmesi davasının tahkikat duruşması 08/04/2024 günü saat 09:00'ta Tokat Almus Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacak olup 6100 sayılı HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca, tahkikat duruşmasına gelmeniz, aksi takdirde HMK'nın 150. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve aynı Kanun'un 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmak üzere ilanen tebliğ olunur.