T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayın Tarihi: 19 Nisan 2024 / 00:01



Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Dosya

No: Taşınmazın Bulunduğu yer Ada

No Parsel

no: Kamulaştırılacak

m2 lik alan Tapu maliki 2024/29 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 227 4 183,59 HACER VARICI, ŞERAFET LAFÇI 2024/30 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 207 1 733,81 BEKİR VARICI 2024/31 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 109 3 1134,63 SELAMİ VARICI 2024/32 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 109 2 158,05 AHMET EKMEN, HALİSE EKMEN, MUSTAFA EKMEN, SALİHA EKMEN 2024/33 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 112 2 1343,85 MENŞURE AKARÇEŞME, MUAMMER ÇORAKSU, MUSTAFA ÇORAKSU,TURAN ÇORAKSU 2024/34 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 112 1 1588,42 ABDULLAH VARICI 2024/35 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 113 2 401,24 ALİ VARICI 2024/36 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 113 1 303,69 RECEP VARICI 2024/37 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 105 2 5475,31 EKREM VARICI, MUAMMER VARICI 2024/38 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 109 , 211 4, 1 6619,47 / 159,20 DERYA VARICI, EMİNE VARICI,ERSİN VARICI, ESRA KILIÇDERE, FATMA VARICI, GÜLBEYAZ

DORUK,GÜLÜZAR VARICI, HATİCE URAN,İHSAN VARICI,MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI,

RUKİYE GÜLEÇ,SEMRA KARAHASANOĞLU, YAŞAR VARICI, YETER VARICI-37192413448 2024/39 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 209 4 55,27 ABDULLAH LAFCI,FATİH KARACAOĞLU, FATMA LAFCI, FATMA NALCIOĞLU, GÜLLÜ

KARACAOĞLU,HACER VARICI, HANİFE KINATAŞ, HATİCE KESİK, HÜSEYİN

KARACAOĞLU, İBRAHİM KARACAOĞLU,LÜTFİYE KARACAOĞLU, MERYEM KINATAŞ, RECEP

KARACAOĞLU,SULTAN AYDIN, SÜMEYYE MEŞE,ŞEHRİ KÜRKÇÜ, TAYYİP KARACAOĞLU,

YAHYA LAFCI-27625992800, YAKUP KARACAOĞLU,YETER TAŞBAŞI, ZEKERİYA LAFCI, ZEKİ LAFCI 2024/40 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 7 277,89 ARİFE CİNGÖZ, ENİSE ŞAPALOĞLU, HASAN CİNGÖZ 2024/41 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 212 26 637,82 ASIM YETİMOVA, AYŞE YETİMOVA, DURSUN YETİMOVA, HÜSEYİN YETİMOVA,

İBRAHİM YETİMOVA, SAADET YETİMOVA 2024/42 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 29 65,55 ADEM TONBUL, RASİM TONBUL 2024/43 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 26 348,94 ABDULLAH TONBUL, HANİFE TONBUL, İSMAİL TONBUL, MUSTAFA TONBUL,

OSMAN TONBUL, ZEYNEP TONBUL 2024/44 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 209 2 2561,77 YAŞAR AĞZIKURU 2024/45 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 21 1098,35 HATİCE TONBUL, MUSTAFA TONBUL 2024/46 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde 337 37 911,59 ŞENEL SİVRİKAYA, ASIM SİVRİKAYA 2024/47 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 3 VE 5 1060,76, 139,31 ÖMER YETİMOVA 2024/48 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde 337 39 861,21 MEVLÜT SİVRİKAYA 2024/49 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapı Köyü hudutları dahilinde 177 42 1977,88 ALİ AKARYILDIZ, ÖMER OYNAK 2024/50 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 231 1 3977,61 EMİNE KILIÇDERE, GÜLLÜ SÜRÜCÜ, HÜSEYİN KILIÇDERE,

MEHMET KILIÇDERE, SALİM KILIÇDERE 2024/51 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde 337 38 461,31 KAMİL SİVRİKAYA, SELİM SİVRİKAYA, SİNAN SİVRİKAYA 2024/52 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 9 302,71 KEMAL YETİMOVA 2024/53 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 206 4 VE 5 858,01 , 136,46 AYŞE VARICI, BAĞDAT AĞZIKURU, DURSUNE KESECEK,

MUHSİN VARICI, NEDİME TAŞCI, NERİMAN KARSAVRAN 2024/54 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 14 611,77 MUSTAFA YETİMOVA 2024/55 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 6 480,85 CEMAL YETİMOVA 2024/56 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 1 202,04 MEHMET YETİMOVA 2024/57 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 216 2 175,55 GÜLLÜ YETİMOVA 2024/58 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 206 3 2590,17 ALİ İHSAN AKBULUT, FİDAN TEPETAM, KAMİLE AKBULUT, SADIK AKBULUT,

SAİM AKBULUT, SULTAN TAŞÇI, SÜLEYMAN AKBULUT 2024/59 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 230 8 217,37 YETER ŞAPALOĞLU 2024/60 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 / 228 9/2 745,18 / 2659,29 EMİNE ŞAPALOĞLU 2024/61 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 27 906,56 SAYİT TONBUL 2024/62 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 235 22 4157,12 AHMET KALELİ, HASAN KALELİ 2024/63 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde 177 43 1630,22 ASİYE ÜÇTAŞ, AYŞE DAĞITMAÇ 2024/64 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 212 37 420,27 AHMET ŞAPALOĞLU, ALİ ŞAPALOĞLU, EMİNE DUVARBAŞI, ENİSE TONBUL,

HANİFE ŞAPALOĞLU, MUSTAFA ŞAPALOĞLU, SELİM ŞAPALOĞLU 2024/65 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 212 25 4836,82 DURMUŞ YETİMOVA 2024/66 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 10,17 241,44 , 1,30 DURMUŞ YETİMOVA, FİKRET YETİMOVA 2024/67 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 13 339,82 AHMET YETİMOVA, İBRAHİM YETİMOVA, MUSTAFA YETİMOVA 2024/68 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 20 481,92 SALİM YETİMOVA 2024/69 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 2,4 1042,39 , 547,66 HAYRİ YETİMOVA 2024/70 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 8 687,08 DURSUN YETİMOVA 2024/71 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 215 7 530,37 AHMET YETİMOVA, ALİM YETİMOVA, EMİNE TAŞBAŞI, FATMA YETİMOVA,

HANİFE DANIŞMAN, HARUN YETİMOVA, HAVA VARICI, MEHMET YETİMOVA,

MURAT YETİMOVA, RAMAZAN YETİMOVA, SABİRE CİNGÖZ 2024/72 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 216 1 844,13 AHMET ŞAPALOĞLU, NAZIM ŞAPALOĞLU 2024/73 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 230 9 107,15 HALİSE ŞAPALOĞLU 2024/74 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde 340 26 376,44 İHSAN SELVİ 2024/75 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde 212 28 181,46 AYŞE YETİMOVA, DERYA ŞAPALOĞLU, DÖNDÜ TÜRKMEN, HACER ŞAPALOĞLU,

HAVA ŞAPALOĞLU, OSMAN ŞAPALOĞLU, ZEKERİYA ŞAPALOĞLU,

ZEYNEP ŞAPALOĞLU 2024/76 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 127 1 212,87 AHMET VARICI, HASAN VARICI 2024/77 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde 177 45 47,23 ADNAN ACAR, İZZET OYNAK 2024/78 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde 177 46 210,52 AHMET KÜÇÜKÇEŞME, MEHMET KÜÇÜKÇEŞME, YAŞAR KÜÇÜKÇEŞME 2024/79 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde 177 44 352,77 ADEM ACAR, AHMET OYNAK, HÜSEYİN OYNAK 2024/80 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde 227 5 728,52 EMİNE VARICI, GÜLBEYAZ DORUK, GÜLÜZAR VARICI, İHSAN VARICI,

MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI, RUKİYE GÜLEÇ, YETER VARICI 2024/81 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde 227 3 46,02 DAVUT LAFÇI, HASAN LAFÇI 2024/82 Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde 104 4 4535,13 ABDULLAH KÖSE, ARİFE AYAN, GÜLBEYAZ ÜÇTAŞ, GÜLSÜM KARA,

HAVA ÇORAKSU, HAVA ZORKAYA, NAİLE AKARÇEŞME, YETER KARSAVRAN