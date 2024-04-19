T.C. ALUCRA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

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Giresun ili, Çamoluk İlçesinde bulunan ve aşağıda dosya no, tapu maliki, taşınmazın bulunduğu yer, ada no, parsel no ve kamulaştırılacak kısmın yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların TEİAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı, bu nedenle mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırma yapan idare adına tescil işlemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işlemimin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın TEİAŞ adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankası Alucra Şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı Kanunun 10.maddesi gereğince ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ BİLGİLERİ

Dosya
No:		Taşınmazın Bulunduğu yerAda
No		Parsel
no:		Kamulaştırılacak
m2 lik alan		Tapu maliki
2024/29Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde2274183,59HACER VARICI, ŞERAFET LAFÇI
2024/30Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde2071733,81BEKİR VARICI
2024/31Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde10931134,63SELAMİ VARICI
2024/32Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde1092158,05AHMET EKMEN, HALİSE EKMEN, MUSTAFA EKMEN, SALİHA EKMEN
2024/33Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde11221343,85MENŞURE AKARÇEŞME, MUAMMER ÇORAKSU, MUSTAFA ÇORAKSU,TURAN ÇORAKSU
2024/34Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde11211588,42ABDULLAH VARICI
2024/35Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde1132401,24ALİ VARICI
2024/36Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde1131303,69RECEP VARICI
2024/37Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde10525475,31EKREM VARICI, MUAMMER VARICI
2024/38Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde109 , 2114, 16619,47 / 159,20DERYA VARICI, EMİNE VARICI,ERSİN VARICI, ESRA KILIÇDERE, FATMA VARICI, GÜLBEYAZ
DORUK,GÜLÜZAR VARICI, HATİCE URAN,İHSAN VARICI,MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI,
RUKİYE GÜLEÇ,SEMRA KARAHASANOĞLU, YAŞAR VARICI, YETER VARICI-37192413448
2024/39Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde209455,27ABDULLAH LAFCI,FATİH KARACAOĞLU, FATMA LAFCI, FATMA NALCIOĞLU, GÜLLÜ
KARACAOĞLU,HACER VARICI, HANİFE KINATAŞ, HATİCE KESİK, HÜSEYİN
KARACAOĞLU, İBRAHİM KARACAOĞLU,LÜTFİYE KARACAOĞLU, MERYEM KINATAŞ, RECEP
KARACAOĞLU,SULTAN AYDIN, SÜMEYYE MEŞE,ŞEHRİ KÜRKÇÜ, TAYYİP KARACAOĞLU,
YAHYA LAFCI-27625992800, YAKUP KARACAOĞLU,YETER TAŞBAŞI, ZEKERİYA LAFCI, ZEKİ LAFCI
2024/40Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2357277,89ARİFE CİNGÖZ, ENİSE ŞAPALOĞLU, HASAN CİNGÖZ
2024/41Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21226637,82ASIM YETİMOVA, AYŞE YETİMOVA, DURSUN YETİMOVA, HÜSEYİN YETİMOVA,
İBRAHİM YETİMOVA, SAADET YETİMOVA
2024/42Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2352965,55ADEM TONBUL, RASİM TONBUL
2024/43Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde23526348,94ABDULLAH TONBUL, HANİFE TONBUL, İSMAİL TONBUL, MUSTAFA TONBUL,
OSMAN TONBUL, ZEYNEP TONBUL
2024/44Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde20922561,77YAŞAR AĞZIKURU
2024/45Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde235211098,35HATİCE TONBUL, MUSTAFA TONBUL
2024/46Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde33737911,59ŞENEL SİVRİKAYA, ASIM SİVRİKAYA
2024/47Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2153 VE 51060,76, 139,31ÖMER YETİMOVA
2024/48Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde33739861,21MEVLÜT SİVRİKAYA
2024/49Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapı Köyü hudutları dahilinde177421977,88ALİ AKARYILDIZ, ÖMER OYNAK
2024/50Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde23113977,61EMİNE KILIÇDERE, GÜLLÜ SÜRÜCÜ, HÜSEYİN KILIÇDERE,
MEHMET KILIÇDERE, SALİM KILIÇDERE
2024/51Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde33738461,31KAMİL SİVRİKAYA, SELİM SİVRİKAYA, SİNAN SİVRİKAYA
2024/52Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2159302,71KEMAL YETİMOVA
2024/53Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde2064 VE 5858,01 , 136,46AYŞE VARICI, BAĞDAT AĞZIKURU, DURSUNE KESECEK,
MUHSİN VARICI, NEDİME TAŞCI, NERİMAN KARSAVRAN
2024/54Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21514611,77MUSTAFA YETİMOVA
2024/55Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2156480,85CEMAL YETİMOVA
2024/56Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2151202,04MEHMET YETİMOVA
2024/57Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2162175,55GÜLLÜ YETİMOVA
2024/58Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde20632590,17ALİ İHSAN AKBULUT, FİDAN TEPETAM, KAMİLE AKBULUT, SADIK AKBULUT,
SAİM AKBULUT, SULTAN TAŞÇI, SÜLEYMAN AKBULUT
2024/59Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2308217,37YETER ŞAPALOĞLU
2024/60Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde235 / 2289/2745,18 / 2659,29EMİNE ŞAPALOĞLU
2024/61Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde23527906,56SAYİT TONBUL
2024/62Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde235224157,12AHMET KALELİ, HASAN KALELİ
2024/63Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde177431630,22ASİYE ÜÇTAŞ, AYŞE DAĞITMAÇ
2024/64Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21237420,27AHMET ŞAPALOĞLU, ALİ ŞAPALOĞLU, EMİNE DUVARBAŞI, ENİSE TONBUL,
HANİFE ŞAPALOĞLU, MUSTAFA ŞAPALOĞLU, SELİM ŞAPALOĞLU
2024/65Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde212254836,82DURMUŞ YETİMOVA
2024/66Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21510,17241,44 , 1,30DURMUŞ YETİMOVA, FİKRET YETİMOVA
2024/67Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21513339,82AHMET YETİMOVA, İBRAHİM YETİMOVA, MUSTAFA YETİMOVA
2024/68Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21520481,92SALİM YETİMOVA
2024/69Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2152,41042,39 , 547,66HAYRİ YETİMOVA
2024/70Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2158687,08DURSUN YETİMOVA
2024/71Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2157530,37AHMET YETİMOVA, ALİM YETİMOVA, EMİNE TAŞBAŞI, FATMA YETİMOVA,
HANİFE DANIŞMAN, HARUN YETİMOVA, HAVA VARICI, MEHMET YETİMOVA,
MURAT YETİMOVA, RAMAZAN YETİMOVA, SABİRE CİNGÖZ
2024/72Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2161844,13AHMET ŞAPALOĞLU, NAZIM ŞAPALOĞLU
2024/73Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde2309107,15HALİSE ŞAPALOĞLU
2024/74Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Köroğlu mahallesi hudutları dahilinde34026376,44İHSAN SELVİ
2024/75Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Karadikmen köyü hudutları dahilinde21228181,46AYŞE YETİMOVA, DERYA ŞAPALOĞLU, DÖNDÜ TÜRKMEN, HACER ŞAPALOĞLU,
HAVA ŞAPALOĞLU, OSMAN ŞAPALOĞLU, ZEKERİYA ŞAPALOĞLU,
ZEYNEP ŞAPALOĞLU
2024/76Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde1271212,87AHMET VARICI, HASAN VARICI
2024/77Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde1774547,23ADNAN ACAR, İZZET OYNAK
2024/78Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde17746210,52AHMET KÜÇÜKÇEŞME, MEHMET KÜÇÜKÇEŞME, YAŞAR KÜÇÜKÇEŞME
2024/79Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Akyapıköyü hudutları dahilinde17744352,77ADEM ACAR, AHMET OYNAK, HÜSEYİN OYNAK
2024/80Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde2275728,52EMİNE VARICI, GÜLBEYAZ DORUK, GÜLÜZAR VARICI, İHSAN VARICI,
MEHMET VARICI, MUSTAFA VARICI, RUKİYE GÜLEÇ, YETER VARICI
2024/81Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kutlucaköyü hudutları dahilinde227346,02DAVUT LAFÇI, HASAN LAFÇI
2024/82Giresun ili, Çamoluk İlçesi, Kılıçtutan köyü hudutları dahilinde10444535,13ABDULLAH KÖSE, ARİFE AYAN, GÜLBEYAZ ÜÇTAŞ, GÜLSÜM KARA,
HAVA ÇORAKSU, HAVA ZORKAYA, NAİLE AKARÇEŞME, YETER KARSAVRAN
#ilangovtr BASIN NO: ILN02019212