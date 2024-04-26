T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
T.C.
ANDIRIN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/65
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Rıfatiye Mah./Köyü., 106 ada 58 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/65 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN02021057