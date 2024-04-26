T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 / 00:00

T.C.

ANDIRIN

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/65

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davaya konu edilen; Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Rıfatiye Mah./Köyü., 106 ada 58 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/65 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.