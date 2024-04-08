T.C. ANKARA 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Nisan 2024 / 00:01



ESAS NO : 2023/120

DAVACI : ALMILA BULUN

DAVALI : MABEYN GRUP OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Güventepe Mahallesi Karaballı Caddesi No:74/b Yenimahalle/ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve talep artırım dilekçesi tebliğe çıkartılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamamış, bu kez de talep artırım dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekilinin talep artırım dilekçesi: "Davamızın kabulü ile 87.409,47-TL çıkma payı alacağımızın arabuluculuk son tutanağı tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini saygılarımla müvekkilim adına arz ve talep ederim. 13.02.2024" tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.